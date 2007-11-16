ВІЛ-позитивним дітям надаватимуть стоматологічну допомогу

В Україні стартувала благодійна кампанія з надання стоматологічної допомоги ВІЛ-позитивним дітям “Стоматологічне здоров’я – дітям”.

Як повідомили УНІАН у Міжнародному Альянсі з ВІЛ/СНІД в Україні, кампанія започаткована провідним виробником сучасної стоматологічної продукції, компанією “ЗМ Україна” та Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні.

Компанія “ЗМ” здійснює екологічні програми у Китаї, проекти у сфері боротьби з раком молочної залози у США та освітні програми в Канаді. Сьогодні „3М Україна” оголосила про свою готовність провадити благодійні проекти і в Україні. Програма „Стоматологічне здоров’я – дітям” стала першою такою ініціативою.

Підтримка здоров’я ВІЛ-позитивних дітей - одна з найболючіших тем українського суспільства, і вимагає особливої уваги благодійних організацій та соціально-відповідального бізнесу. Вирішення таких складних проблем часто потребує об’єднання зусиль підприємців та громадського сектору, йдеться у повідомленні.

Компанія “ЗМ Україна” та Міжнародний Альянс вперше в Україні запропонували комплексне рішення для ВІЛ-позитивних дітей: віднині діти, які отримують антиретровірусну терапію, дістануть ще і безкоштовну стоматологічну підтримку.