Україна заборонила м'ясо з Європи

Україна ввела заборону на ввезення в країну великої і дрібної рогатої худоби з Великої Британії, Нідерландів, Німеччини, Франції, Італії, Люксембурга, Австрії, Іспанії і Бельгії у зв`язку з виявленням на території цих країн хвороби худоби, що викликана вірусом Шмалленберга.

Про це УНІАН повідомили в Державній ветеринарній і фітосанітарній службі України.

Згідно з повідомленням, заборона також розповсюджується на генетичний матеріал худоби.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 20 березня 2013 року ввела тимчасову заборону на ввезення свинини з Бразилії, яка діє до цього часу.