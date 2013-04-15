Україна заборонила м'ясо з Європи
12:31, 15 квітня 2013Країна
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Худоба заражена вірусом Шмалленберга
Україна ввела заборону на ввезення в країну великої і дрібної рогатої худоби з Великої Британії, Нідерландів, Німеччини, Франції, Італії, Люксембурга, Австрії, Іспанії і Бельгії у зв`язку з виявленням на території цих країн хвороби худоби, що викликана вірусом Шмалленберга.
Про це УНІАН повідомили в Державній ветеринарній і фітосанітарній службі України.
Згідно з повідомленням, заборона також розповсюджується на генетичний матеріал худоби.
Як повідомляв УНІАН, Україна з 20 березня 2013 року ввела тимчасову заборону на ввезення свинини з Бразилії, яка діє до цього часу.
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