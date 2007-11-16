Через цукровий діабет в Україні помирають діти

Діабет в Україні діагностується запізно, тому діти помирають через цю хворобу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила голова Ради Української діабетичної федерації, віце-президент IDF Валентина ОЧЕРЕТЕНКО.

За її словами, діабет є майже найбільш розповсюдженим хронічним захворюванням у світі, і на цю хворобу може захворіти дитина будь-якого віку.

“На жаль, до цього часу діабет діагностується запізно, і діти все ще помирають через діабет. За даними англійських, вчених кількість дітей хворих на цукровий діабет віком до 5 років збільшилась у 5 разів з 1985 по 2004 рік. В Україні сьогодні 7 900 дітей хворих на цукровий діабет. Щорічно 6 наших маленьких співвітчизників помирають”, – сказала В.ОЧЕРЕТЕНКО.

У свою чергу, президент УДФ, народний артист України Богдан БЕНЮК наголосив на тому, що в Україні майже мільйон хворих на цукровий діабет. Ще 2-3 мільйони наших громадян до сьогодні не знають про те, що вони хворі, додав він.

“З метою виявлення хворих осіб розпочинається скринінг населення Київської області. Проведення такого скринінгу необхідне, щоб якомога раніше виявити хворобу та запобігти передчасну смерть. До того, ж лікування своєчасно виявленого діабету є дієвим засобом збереження державних коштів”, – сказав Б.БЕНЮК.

Довідка УНІАН. 14 листопада відзначався Всесвітній День діабету. З 2006 року рішенням Президента України Віктора ЮЩЕНКА Всесвітній День діабету визнано у нашій державі. Україна також була серед тих держав, які першими висловили свою підтримку Резолюції ООН про діабет.