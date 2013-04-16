"Кришталеві" хлопчики можуть жити повноцінним життям

Напередодні Всесвітнього дня гемофілії, який відзначають 17 квітня, на поле стадіону ім. Лобановського вийшла незвичайна команда: тренер «Динамо 2» Андрій Гусін і діти, які хворіють на гемофілію. Мета такої акції - привернути увагу держави і громадськості до проблеми людей, які живуть з цим захворюванням.

« Чому саме футбол? – говорить голова громадської організації «Гемофілія» Олександр Шміло. - Тому що у кожного, хто має такий діагноз, є одна заповітна мрія: поганяти разом з ровесниками м’яча. Але через загрозу крововиливів дітям з гемофілією такі звичайні розваги просто недоступні. Між тим, в США такі пацієнти виходять на ринг, в Ізраїлі вони служать в армії. Тому що отримують вчасне і якісне профілактичне лікування».

В Україні на гемофілію хворіє понад 500 дітей, 262 з них мають важку форму захворювання і потребують профілактичного лікування, отримує його лише половина маленьких пацієнтів Тому гра з «Динамо» - спроба наголосити: за умови якісної профілактики «кришталеві» хлопчики можуть жити здоровим життям і навіть грати у футбол.

***

Гемофілія - важке спадкове генетичне захворювання, яке викликане вродженою відсутністю факторів зсідання крові. Хвороба характеризується порушенням зсідаючої системи крові і проявляється частими крововиливами в суглоби, м`язи і внутрішніоргани.Крововилив в життєвоважливі органи може привести до стану, небезпечного для життяхворого. Часті крововиливи в суглоби приводять до зворотнихруйнувань і ранньої інвалідності. Хворіють на гемофілію тільки особи чоловічої статі, жінки є лише носіями гена гемофілії.

Єдиним методом лікування цього захворювання, що дозволяє уникнути ранньої інвалідизації та загрози життю від кровотечі, є постійне внутрішньовенне введення відсутніх в крові факторів зсідання, тобто замісна терапія.