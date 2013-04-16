Чим корисний березовий сік

1. В березовому соку є фітонциди, які активно протистоять вірусним інфекціям, а як відомо, рання весна — період вірусних захворювань.

2. Він підвищує імунітет і захищає організм від негативного впливу.

3. Чистить нирки від піску і каменів.

4. В соку є дубильні речовини, залізо, магній і кальцій, які зміцнюють волосся і нігті, а також роблять шкіру красивою.

5. Березовий сік чудово тонізує і додає бадьорості.

6. Нормалізує обмін речовин. Цей напій здатний за короткий час налагодити обмінні процеси в організмі.

7. Березовий сік здатний підвищити гемоглобін

8.. Стимулює розумову роботу за рахунок вмісту в ньому глюкози і фруктози.

9. Чоловікам він допомагає з ередпроцією, а жінкам — при клімаксі. І все завдяки корисним мінералами.

10. Здатний загоювати виразки шлунку і дванадцятипалої кишки.