Чим корисний березовий сік
Зміцнює волосся і нігті
1. В березовому соку є фітонциди, які активно протистоять вірусним інфекціям, а як відомо, рання весна — період вірусних захворювань.
2. Він підвищує імунітет і захищає організм від негативного впливу.
3. Чистить нирки від піску і каменів.
4. В соку є дубильні речовини, залізо, магній і кальцій, які зміцнюють волосся і нігті, а також роблять шкіру красивою.
5. Березовий сік чудово тонізує і додає бадьорості.
6. Нормалізує обмін речовин. Цей напій здатний за короткий час налагодити обмінні процеси в організмі.
7. Березовий сік здатний підвищити гемоглобін
8.. Стимулює розумову роботу за рахунок вмісту в ньому глюкози і фруктози.
9. Чоловікам він допомагає з ередпроцією, а жінкам — при клімаксі. І все завдяки корисним мінералами.
10. Здатний загоювати виразки шлунку і дванадцятипалої кишки.