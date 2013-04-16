Як "пережити" ПМС

ПМС - гість хоч і регулярний, але не особливо бажаний. Перепади настрою, судоми, проблеми з травленням, болі в животі та спині - ну кому таке сподобається..?

Тому ми з усією відповідальністю заявляємо, що жінка не повинна все це терпіти щомісяця і разом із гінекологами пропонуємо 5 ідей як полегшити ПМС.

1. "Перегуляти" ПМС.

Саме фізична активність є одним із кращих засобів по боротьбі з ПМС. Ти можеш подумати, що останнє, що тобі (і не тільки тобі!) зараз хочеться - це встати з улюбленого дивана, натягнути спортивну форму і топати в зал або на пробіжку... Але факт у тому, що навіть проста швидка ходьба полегшить біль у животі та спині. Йога та пілатес просто незамінні в цей складний період! І звичайно ж, плавання. Воно надає прекрасної дії на весь організм і за 5 хвилин в басейні ти забудеш про ПМС!

2. Посилити дієту.

Так-так, саме зараз, коли найбільше хочеться шоколаду. І морозива. І тістечка з кремом. І ще булочку. І ще... Стоп! Тільки здорове харчування в цей період - тому що солодкого хочуть твої гормони, "задовольнивши" які, ти ще більше відчуєш дію ПМС. Тому вживай у їжу натуральні продукти, пий побільше води, старайся підтримувати стабільний рівень цукру і зменшити споживання солі - всі ці прийоми допоможуть впоратися з гормонами і зменшити болючі відчуття в животі.

3. Спати, спати, спати!

Наш організм зцілюється і заряджається енергією під час сну. Тому побалуй себе довгим сном в період ПМС, це особливо важливо. По можливості виключиз раціону каву і міцний чай і всмак відіспися!

Якщо нічого з перерахованого вище не допомагає і страждаєш ти щомісяця, звернися до гінеколога і, можливо.

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