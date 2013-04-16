Ніхто з українців під час теракту в Бостоні не постраждав

У Міністерстві закордонних справ України зазначають, що у них немає інформації про українців, які б могли постраждати в результаті вибухів на марафоні у Бостоні.

У прес-службі відомства УНІАН повідомили, що станом на вечір 15 квітня за місцевим часом громадян України серед загиблих і постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня під час міжнародного марафону в Бостоні прогриміли два вибухи з інтервалом у 12 секунд.

За даними поліції, бомби були закладені на відстані 50-100 метрів одна від одної. Загинуло троє людей, зокрема, дитина 8 років, більш як 140 осіб дістали поранення.

За різними даними, в марафоні від України брали участь від 6 до 10 учасників.