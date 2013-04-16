Як швидко впоратися з підвищеним тиском

Страждаєте від високого тиску (140/85 і вище)? Бережіться кризу!

1. Не нервуйте. Основна причина різких стрибків тиску - стреси. Якщо не можете узяти емоції під контроль, приймайте м`які заспокійливі - валеріану і т.п.

2. Сіль і вода - в міру! За день випивайте не більше 2 літрів соків, морсів, чаю і т.п.

Велика кількість рідини в організмі гіпертоніка може викликати стрибки тиску. Обмежте споживання солі - до 1 чайної ложки на добу. "Біла отрута" затримує воду в організмі.

3. Станьте донором. Якщо немає протипоказань, здавайте кров раз на 3-6 місяців. Така процедура знижує ризик не тільки гіпертонічного кризу, але і інсульту і інфаркту.

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