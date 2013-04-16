Україні наслідки весняного паводку не загрожують - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола Азаров упевнений, що Україні наслідки весняного паводку не загрожують.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр сказав журналістам після відвідання дамби Київської ГЕС.

«Давно не було таких зим із такою величезною кількістю опадів і снігу. І природно, що й Президент, й уряд виконує доручення Президента і заздалегідь почали готуватися до проходження весняного паводку по всій території України. Ми розуміли, що може виникнути ситуація аномальна, абсолютно аномальна й тому сконцентрували всі сили й засоби заздалегідь на загрозливих ділянках. Зараз можна вже з усією відповідальністю сказати, що все, що могло бути гірше, позаду», - сказав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що в Україні ще очікується пік паводку, пов`язаний із проходженням вод із північних територій.

За словами прем`єр-міністра, цей пік очікується в 20-х числах квітня, 24-25 квітня.

При цьому глава уряду зазначив, що всі ємності для прийому води готові.

«Таким чином, можна констатувати, що з ситуацією аномальною країна справилася, всі служби показали себе належним чином. Окремі моменти підтоплення, але їх виключити взагалі не можливо з практики, але, як я пожартував, нікого ми з дахів не знімали», - підкреслив М.Азаров.

За його словами, заздалегідь була підготовлена техніка й проводилися оперативні роботи.