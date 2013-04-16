Днями в Україні буде +26

Український гідрометцентр прогнозує припинення опадів у найближчий час і підвищення температури повітря до +26 градусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда сьогодні під час брифінгу.

“По всій території України опади зараз відсутні. Сьогодні максимальна температура складатиме від 14 до 19 градусів тепла по всій території країни. І у наступні дні вона матиме тенденцію до зростання”, - повідомив головний метеоролог країни.

Так, за його словами, найбільший максимум слід очікувати 19-20 квітня, коли температура становитиме у більшості регіонів 19-24 градусів тепла. А на півдні - 25-26 градусів тепла.

Він зазначив, що, починаючи з 21 квітня, відбудеться деяка зміна погодних умов у західних та північних областях через проходження атмосферного фронту. Проте він спричинить лише незначні дощі і деяке зниження температури на 2-4 градуси, пообіцяв М.Кульбіда.

“Тобто на якісь суттєві зміни погоди протягом поточного тижня і початку наступного очікувати не слід”, - сказав М.Кульбіда.