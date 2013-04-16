Кращі засоби від целюліту

Місія «сходи»

Якщо у вашому будинку або офісі є сходи, не нехтуйте ними. Це кращий і безкоштовний тренажер, який тільки можна придумати. Щоденна ходьба по сходах вгору і вниз чудово зміцнює м`язи ніг і є кращим засобом від целюліту. Перевірено!

Просто додайте води

Вода не тільки наповнює наш організм цілющою силою і енергією, але і перешкоджає утворенню целюліту. Вчасно випита вода врятує красу і пружність ваших сідниць. У ідеалі необхідно випивати як мінімум 2 літри води в день.

Самомасаж

Не вимагає від вас ніяких фінансових витрат, лише небагато часу і фізичних зусиль. Відразу ж після душу приділіть проблемним місцям свого тіла декілька хвилин (15 буде цілком досить). Втирайте зволожуючий засіб в шкіру і потім енергійно масажуйте тіло круговими рухами.

Вітаміни у допомогу

Проконсультуйтеся зі своїм терапевтом з приводу прийому вітамінів. Кращі борці з апельсиновою кіркою – це вітаміни С і Е.

Цукру «Ні»

Краще всього повністю відмовитися від цукру. Повірте, звичні страви і напої зовсім не стануть гірші на смак. Скоріше навпаки, чай і кава набагато смачніші саме без цукру. Якщо ви вже зовсім не можете відмовитися від солодкого, запам`ятаєте, що добове споживання цукру не повинне перевищувати 55 г.

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