За куріння у ресторанах зібрано 860 тисяч грн штрафу

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів у першому кварталі 2013 року оштрафувала підприємства громадського харчування на 859,5 тис. грн за порушення закону про заборону куріння в громадських місцях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Держспоживінспекції Сергій Орєхов.

За його словами, всього за вказаний період було перевірено 1 113 підприємств у 13 областях України. Результати моніторингу Держспоживінспекції показали, що 93% ресторанів, кафе і барів країни дотримуються закону, що набув чинності 16 грудня 2012 року . Порушення було виявлено у 76 підприємств.

«Закон працює вже на 93%, так що наші підприємці, які займаються харчовим бізнесом, зрозуміли, що держава не жартує й що контроль буде дуже жорстким із боку і держави, і громадськості», - сказав С.Орєхов.

За його словами, Держспоживінспекція наразі веде розробку програми, покликаної покращити контроль за виконанням антитютюнового закону.

«Сьогодні рівно чотири місяці як діє цей закон. Закон був названий одним із найбільш соціально значущих у 2013 році. Тому його виконання дуже важливе. Закон став лакмусовим папірцем для українців у тому сенсі, що прогнозували, що він не виконуватиметься, але підприємці довели, що вони свідомі й виконують закон», - сказав на прес-конференції голова регіонального представництва громадської організації «Життя», що здійснює контроль за дотриманням закону про заборону куріння, Андрій Скіпальський.

За даними Держспоживінспекції, в ході проведених у лютому-березні цього року перевірок встановлено, що найбільше порушень антитютюнового закону пов`язано з розміщенням попільничок у ресторанах, кафе і барах – 71,4%, а також із недотриманням заборони на розміщення реклами тютюнових виробів – 11,9%.

Довідка УНІАН. Закон України №4844 «Про внесення змін до деяких законів України про вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів» було прийнято 24 травня 2012 року, а набув чинності з 16 грудня того ж року. Згідно із законом, куріння заборонено в закладах громадського харчування, окрім спеціально відведених для цього місць.

Згідно із загальнонаціональним опитуванням громадян, проведеним на початку квітня Київським міжнародним інститутом соціології, 74% українців підтримують введення заборони на куріння в кафе і ресторанах. Штраф для власників закладів за порушення заборони на куріння становить від 1 до 10 тис. грн.