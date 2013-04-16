Чому м'ясо не можна запивати мінеральною водою

Щоб схуднути — треба повноцінно харчуватися і жодному разі не виключати з раціону вуглеводи, білки чи тваринні жири. Таку пораду дає дієтолог Світлана Фус, яка консультувала героїв шоу "Зважені та щасливі".

"Вуглеводи, білки, чи тваринні жири мають надходити в організм людини щодня. Якщо ми щось обмежуємо, то організм розуміє, що його дурять і починає відкладати собі ці компоненти на чорний день. А вони проявляються у формі підшкірного жиру. Тому можна харчуватися таким чином, з`їдаючи 50 г торта, треба знати які компоненти туди входять. Щоб потім протягом дня знати які продукти більше не можна їсти", - радить дієтолог.

Глюкози, наприклад, яка теж сприяє набору ваги, людині на добу треба 40-100 грам.

"100 грам глюкози — це один банан, одна каша, 500 грам овочів і сухофрукти. Цими продуктами ми забезпечуємо повноцінну кількість глюкози, тому чай з цукром і солодощі вже перебір. І у людей із поганим обміном речовин це відкладається у жир. Інколи можна і не набирати вагу, але збільшений рівень глюкози дає судинні проблеми, волосся випадає, нігті слояться, зуби псуються", - каже Світлана.

Перебір одних продуктів призводить до перекосу.

"Наприклад, якщо багато їсти молочних продуктів, то через велике надходження кальцію і насичених жирів, погано засвоюватиметься залізо із м`яса. Взагалі м`ясні і молочні продукти несумісні між собою. Кальцій приєднуючись з залізом утворює сіль. Те ж саме, коли м`ясо запивають мінеральною водою". - зазначила дієтолог.

gazeta.ua