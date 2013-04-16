Медикам підвищать зарплату вже цього року - Янукович

У 2013 році влада забезпечить зростання заробітних плат медичних працівників не менш як на 10%.

Про це сказав Президент України Віктор Янукович під час відкриття відділення пухлин голови та шиї Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«У диспансері зарплата лікарів збільшилася до майже 3 тисяч гривень, медичних сестер - до 2,5 тисяч гривень. Безумовно, цього недостатньо. Тому ми робитимемо все, щоб у поточному році вона виросла ще не менш ніж на 10%», - наголосив Президент. Він нагадав, що торік середня зарплата у сфері охорони здоров’я зросла на 24%.

Президент підкреслив, що держава й надалі робитиме все необхідне для підвищення рівня життя та соціального захисту медичних працівників.

Глава держави зазначив, що відповідні кроки здійснюються у рамках проведення медичної реформи. «У рамках реформи запроваджено нові стимули для сімейних та дільничних лікарів: хто більше та якісніше працює - той отримує більше», - сказав В.Янукович.