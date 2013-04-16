У психдиспансерах над пацієнтами жорстоко знущаються

У психоневрологічних диспансерах над пацієнтами жорстоко знущаються, повідомляє ТСН.ua з посиланням на сюжет програми "Гроші" телеканалу «1+1», а також додає відео.

Так, журналістам вдалось зняти на відео унікальні кадри, які свідчать про жахливі умови утримання хворих. «Зокрема, в Київській психоневрологічній лікарні №1 утримуються не лише важкохворі, але й цілком здорові люди. Проте до них ставляться гірше, ніж до тварин», - йдеться у повідомленні.

За словами однієї із співробітниць установи, «лікування абсолютно ніякого немає», «пацієнтам не дають води, їжі», «більшість з голодуючих змушена буквально красти хліб, щоб хоч якось прогодуватися».

«Тричі на день тільки одна ячна крупа. Дається чай несолодкий. Але в смертній палаті чай часто не дають, тому що уникають, щоб вони не ходили до туалету», - зазначила працівниця медзакладу.

«Водночас, у медзакладі процвітає корупція. Лікарі за відносно невеликі гроші здатні здорову людину зробити психом», - йдеться у повідомленні.

tsn.ua