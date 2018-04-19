Вегетаріанство: бути чи не бути

На вегетаріанство зараз «хворіє» багато хто. Проте, не зважаючи на видимі переваги цього режиму харчування, недоліків у нього не менше. Здоров`я

За: вегетаріанство корисне для здоров`я

Учені довели, що прихильники вегетаріанства рідко страждають ожирінням і підвищеним рівнем холестерину. Крім цього, порівняно з любителями м`яса, вегетаріанці можуть похвалитися кращим здоров`ям і більшою тривалістю життя.

До речі, до кінця не ясно, чи дійсно своїм довголіттям вегетаріанці зобов`язані особливостям харчування. Цілком можливо, впливає і той факт, що серед «травоїдних» менше курців і більше спроможних людей.

Проти: вегетаріанці обділені вітамінами і мікроелементами

Супротивники вегетаріанства стверджують, що люди, які не їдять м`яса, мають брак цинку, заліза, вітаміну B12, білка, йоду і кальцію.

Словацький дослідницький інститут харчування виявив, що у дітей батьків-вегетаріанців, дійсно, спостерігається брак білка, а рівень заліза в крові нижчий за норму.

Фізіологія

За: людина не пристосована для м`ясної їжі

Існує думка, що травна система людини не пристосована для перетравлювання м`яса. Наприклад, Аллен Карр (що прославився методикою «Як кинути палити») стверджує, що «м`ясо для людини — сурогат, що не має необхідної поживної цінності». Наш кишечник дуже довгий, а м`ясо швидко розкладається. Тому за своє «довге життя» в людському організмі воно стає отрутою.

Проти: їсти м`ясо – це природно

Супротивники вегетаріанства, спираючись на знахідки палеонтологів, стверджують, що «хижацтво» у нас в крові. Учені Каталонського університету Ровіра і Віргилії виявили останки якнайдавнішого європейця. Вік знахідки оцінюється в більш як мільйон років. Знайдена поряд проста зброя і кістки тварин указували на те, що наш предок харчувався м`ясом диких тварин.

Розумові здібності

За: прихильники вегетаріанства розумні і освічені

Вважається, що вегетаріанцями стають найбільш освічені і соціально відповідальні люди. Так учені британського Університету Саутгемптона провели багаторічне дослідження. В результаті вони прийшли до висновку, що діти з високим рівнем IQ, зростаючи, частіше стають вегетаріанцями.

Проти: вегетаріанці «загальмовані» люди

Відомо, що вегетаріанці замінюють м`ясо соєвими продуктами. Проте фахівці Оксфордського університету виявили, що цей продукт – джерело незамінних амінокислот для вегетаріанців — погано впливає на пам’ять. У тих, хто регулярно балується соєвим сиром Тофу, активність мозку нижча на 20%.

Етика За: вбивати тварин – жорстоко

Вегетаріанці вважають, що їсти м`ясо інших живих істот – жорстоко і неетично. Особливо, коли в цьому немає життєвої необхідності. Дійсно, деякі стають «травоїдними» саме з цієї причини. Навіть віддаючи собі звіт в можливих проблемах із здоров`ям, люди роблять усвідомлений вибір на користь вегетаріанства після того, як «подивилися в очі» тваринам на бійні.

Проти: жорстоко примушувати людину міняти харчові звички

Вегетаріанство – розкіш, яку можуть дозволити собі лише жителі південних країн. «Експортувати» цей спосіб життя в регіони, де тваринна їжа – основне джерело енергії негуманно. До речі, і самі вегетаріанці стверджують: щоб дієта не була на шкоду, не можна просто відмовитися від м`яса. Для правильного харчування, перш за все, необхідно тверезо оцінити і стан свого здоров`я, і фінансові можливості. По-перше, бути вегетаріанцем в країні, де зима втричі довша за літо – досить дорого. По-друге, різка відмова від звичної їжі може завдати шкоди здоров`ю.

Економіка За: вегетаріанство економічно вигідне

У штаті Нью-Йорк учені університету Корнелла провели дослідження. Виявилося, що, якби, всі жителі цього штату стали «травоїдними», то сільське господарство могло б прогодувати в два рази більше нью-йоркців.

Проти: вегетаріанство економічно невигідне

Газета Washington ProFile висловила думки, що все не зовсім так. Оскільки для виробництва овочів, фруктів і зернових культур потрібні хороші землі. У той час для того, щоб продукувати молоко і м`ясо, якість грунту не така важлива.

korzonews.info