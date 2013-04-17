Азаров доручив відреагувати на потреби тяжкохворих

Прем’єр-міністр Микола Азаров доручив Мінфіну та МОЗ передбачити під час підготовки змін до державного бюджету на 2013 рік видатки, необхідні для закупівлі лікарських засобів і виробів медичного призначення для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, обладнання для протитуберкульозних закладів, а також електронних дозаторів для кабінетів замісної підтримувальної терапії.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Доручення дозволить закріпити позитивну динаміку лікування хворих на соціально небезпечні захворювання, яка намітилась у 2012 році, коли вперше за роки незалежності урядом було забезпечено належне фінансування заходів із профілактики та протидії захворюванню на туберкульоз і ВІЛ-інфекцію/СНІД», - йдеться в повідомленні.

Крім того, з метою комплексного вирішення питання лікування хворих на вірусні гепатити МОЗ, Мінфіну, Мінекономрозвитку та Держслужбі соцзахворювань доручено у тижневий строк подати для розгляду на засіданні уряду проект Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року.