Ознаки депресії у молодого тата
Як йому допомогти?
Довгий час вважалося, що післяпологова депресія властива тільки жінкам, однак сьогодні цей недуг вражає і чоловіків.
1 з 25 чоловіків страждає від депресії. Порівняльний аналіз серед жінок виявив, що в стані депресії виявилася 1 породілля з 10.
Безумовно, спочатку мова йде про труднощі і дискомфорт, які переносять чоловіки. Однак якщо ці відчуття не проходять, можливий розвиток справжнісінької депресії, яка призводить до того, що батько може залишити родину. Одночасно було виявлено, що депресія у чоловіків негативно впливає на розвиток їхніх синів, які з самих ранніх пір відчувають великий вплив з боку батьків.
Ознаки депресії
У перші місяці після народження дитини справжню депресію важко розпізнати, а медики ще не звикли шукати її ознаки у чоловіків. Якщо тато відчуває втрату інтересу до своїх звичних справ, труднощі з концентрацією уваги або прийняттям рішень, відчуття непотрібності або провини, зміна апетиту і сну, а також зайву тривогу з приводу здоров`я дитини, можливо, у нього розвивається та сама депресія.
Найкраще, що можна зробити в цей момент - поговорити з дружиною, другом або лікарем. У будь-якому випадку це початок вирішення проблеми. Врахуйте, що чоловіки більш схильні до депресії в тих випадках, якщо вони зараз не працюють, а також якщо вони самі або їхні дружини раніше вже страждали депресією.
Що робити?
Найпростіший і вдалий спосіб подолання труднощів, що виникли взяти активну участь у догляді за дитиною.
Необхідно змиритися з тим, що тепер новий член сім`ї буде постійно перебувати в центрі уваги. Чим більше практичних навиків по догляду за дитиною ви придбаєте до цього часу, тим швидше вас мине стрес, підвищиться самооцінка, а почуття впевненості зросте.
Незабаром ви відчуєте, що всі ознаки кохання у вигляді поцілунків та обіймів повертаються назад.