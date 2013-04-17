Ознаки депресії у молодого тата

Дов­гий час вва­жа­ло­ся, що післяпологова депресія влас­ти­ва тільки жінкам, од­нак сьогодні цей не­дуг вражає і чоловіків.

1 з 25 чоловіків страждає від депресії. Порівняльний аналіз се­ред жінок ви­я­вив, що в стані депресії ви­я­ви­ла­ся 1 породілля з 10.

Без­умов­но, спо­чат­ку мо­ва йде про труднощі і дис­ком­форт, які пе­ре­но­сять чоловіки. Од­нак як­що ці відчуття не про­хо­дять, мож­ли­вий роз­ви­ток справжнісінької депресії, яка при­зво­дить до то­го, що бать­ко мо­же за­ли­ши­ти ро­ди­ну. Од­но­час­но бу­ло ви­яв­ле­но, що депресія у чоловіків не­га­тив­но впливає на роз­ви­ток їхніх синів, які з са­мих ранніх пір відчувають ве­ли­кий вплив з бо­ку батьків.

Озна­ки депресії

У перші місяці після на­род­жен­ня ди­ти­ни справ­ж­ню депресію важ­ко розпізнати, а ме­ди­ки ще не звик­ли шу­ка­ти її озна­ки у чоловіків. Як­що та­то відчуває втра­ту інтересу до своїх звич­них справ, труднощі з концентрацією ува­ги або прий­нят­тям рішень, відчуття непотрібності або про­ви­ни, зміна апе­ти­ту і сну, а та­кож зай­ву три­во­гу з при­во­ду здо­ров`я ди­ти­ни, мож­ли­во, у ньо­го розвивається та са­ма депресія.

Найк­ра­ще, що мож­на зро­би­ти в цей мо­мент - по­го­во­ри­ти з дру­жи­ною, дру­гом або лікарем. У будь-яко­му ви­пад­ку це по­ча­ток вирішення про­бле­ми. Вра­хуй­те, що чоловіки більш схильні до депресії в тих ви­пад­ках, як­що во­ни за­раз не пра­цю­ють, а та­кож як­що во­ни самі або їхні дру­жи­ни раніше вже страж­да­ли депресією.

Що ро­би­ти?

Найпростіший і вда­лий спосіб по­до­лан­ня труднощів, що ви­ник­ли взя­ти ак­тив­ну участь у догляді за ди­ти­ною.

Необхідно зми­ри­ти­ся з тим, що те­пер но­вий член сім`ї бу­де постійно пе­ре­бу­ва­ти в центрі ува­ги. Чим більше прак­тич­них навиків по до­гля­ду за ди­ти­ною ви придбаєте до цьо­го ча­су, тим швид­ше вас ми­не стрес, підвищиться самооцінка, а по­чут­тя впевненості зрос­те.

Не­за­ба­ром ви відчуєте, що всі озна­ки ко­хан­ня у вигляді поцілунків та обіймів по­вер­та­ють­ся на­зад.

dytyna.info