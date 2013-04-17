Азаров доручив відреагувати на потреби хворих на ВІЛ/СНІД, ТБ та вірусні гепатити
09:10, 17 квітня 2013Країна
0
Мінфін та МОЗ мають передбачити під час підготовки змін до державного бюджету на 2013 рік видатки, необхідні для закупівлі лікарських засобів і виробів медичного призначення для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, обладнання для протитуберкульозних закладів, а також електронних дозаторів для кабінетів замісної підтримувальної терапії...
Прем’єр-міністр Микола Азаров доручив Мінфіну та МОЗ передбачити під час підготовки змін до державного бюджету на 2013 рік видатки, необхідні для закупівлі лікарських засобів і виробів медичного призначення для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, обладнання для протитуберкульозних закладів, а також електронних дозаторів для кабінетів замісної підтримувальної терапії.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
«Доручення дозволить закріпити позитивну динаміку лікування хворих на соціально небезпечні захворювання, яка намітилась у 2012 році, коли вперше за роки незалежності урядом було забезпечено належне фінансування заходів із профілактики та протидії захворюванню на туберкульоз і ВІЛ-інфекцію/СНІД», - йдеться в повідомленні.
Крім того, з метою комплексного вирішення питання лікування хворих на вірусні гепатити МОЗ, Мінфіну, Мінекономрозвитку та Держслужбі соцзахворювань доручено у тижневий строк подати для розгляду на засіданні уряду проект Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter