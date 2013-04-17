Амбулаторії сімейної медицини мають бути споруджені до 2014 року

До 2014 року в Україні необхідно завершити роботу щодо спорудження амбулаторій сімейної медицини та початку їх функціонування.

На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович під час наради з адміністративно-господарським активом Вінницької області, повідомляє прес-служба глави держави.

«Ми маємо можливість якщо не в цьому році, то в 2014-му завершити, щоб у нас не було жодного села, де б у нас були проблеми», - сказав Президент. Він зазначив, що питання будівництва амбулаторій сімейної медицини можна було б вирішити до кінця цього року, але, на його переконання, не слід поспішати на шкоду якості надання медичних послуг.

«У нас не повинно бути реформ заради реформ, реформи повинні бути заради людей, заради досягнення мети», - наголосив Президент.