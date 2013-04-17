Як подолати стрес

10:48, 17 квітня 2013
Країна
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Позбудься навколишнього сміття

Ми часто не замислюємося, як навколишня обстановка може вплинути на наш настрій і навіть на весь наступний день. Зокрема власниці брудного, неприбраного робочого столу набагато частіше стикаються зі стресом, ніж ті, хто тримає стіл в порядку.

Психолог Ніна Берідзе розповідає, що ми немов нагромаджуємо навколо себе сміття, щоб "сховатися" від навколишнього світу. Але сам факт цього сміття вганяє нас у депресію і тугу, заважає зосередитися і продуктивно працювати. У результаті ми працюємо погано і від цього отримуємо нову порцію стресу...

Адже вирішити проблему так легко - достатньо привести в порядок стіл!

1. Постарайся мислити, як організована людина.

Є чудова фраза: "Існує лише один спосіб зробити щось: просто взяти і зробити". У даному випадку, якщо хочеш почати прибирання столу, вчини як організована людина - просто почни це, не відкладаючи!

2. Сплануй прибирання.

Це важливий момент - твоя психологія повинна налаштуватися на цей процес. Це допоможе тобі бути ефективнішою у прибиранні всього зайвого та організації потрібного.

3. Почни з малого.

Приділи 30 хвилин на день: організуй один файл або одну папку або одну коробку. Так прибирання буде маштабнішим, але і ретельнішим.

4. Оптимізуй документи.

Зверху має лежати тільки те, що потрібно щодня. Все інше - в ящики, на полиці і в тумбочку, щоб не припадало пилом.

 

5. Мотивуй себе.

Наприклад, напиши статус у Фейсбук: "Прибираю робочий стіл!" або постав відповідну картинку на заставку комп`ютера. Натхнення - важлива частина прибирання.

6. Правильно розподіли час.

Приділяй прибиранню певний час на день і не більше того. Приступай і закінчуй згідно заздалегідь складеного графіку.

7. Клади на місце, а не ховай.

Простіше кажучи - "не змітай під килим". Із самого розкладай всі речі на місця, а не куди попало, з тим, щоб "потім якось знайти їм місце".

8. Створи каталог.

Ну або будь-яку іншу систему, яка допоможе тобі завжди пам`ятати, де лежить той чи інший документ і оптимізувати таким чином його пошук.

9. Не бійся рутини!

Процес прибирання столу, особливо, якщо він масштабний, лякає своєю монотонністю і рутиною - але ми радимо сміливо "кидатися в бій", в процесі справа піде набагато активніше!

10. Призначай час прибирання на періоди своєї максимальної активності.

Зазвичай це вранці, коли вранішня кава вже випита, але основний масив роботи ще не навалився.

lady.tochka.net

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