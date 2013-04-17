У День довкілля висадять мільйон дерев

У День довкілля, 20 квітня, представники Партії регіонів мають намір висадити мільйон дерев.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України, голова Партії регіонів Микола Азаров.

"У суботу, 20 квітня, наша країна вже традиційно відзначає День довкілля. Цей день згуртовує навколо добрих справ, якими ми власноруч можемо прикрасити нашу землю. У цей день скрізь відбуваються заходи, спрямовані на збереження навколишнього середовища. Простими словами: ми наводимо порядок і чистоту в країні, в нашому спільному домі. Судячи з повідомлень у соціальних мережах і звернень на мою сторінку, зокрема, громадські активісти енергійно включилися у цьогорічний проект Дня довкілля. Наперед дякую всім небайдужим, хто вийде прибирати і прикрашати нашу країну. Так, за цей день передбачено посадити біля 2 мільйонів дерев. Мільйон дерев мають намір висадити члени Партії регіонів", - сказав М.Азаров.

На його переконання, це варте сотні мітингів і є чудовим вкладом у добробут нашої землі. М.Азаров зазначив, що за його дорученням глави регіональних адміністрацій у кожному місті підготували необхідні плани робіт та знаряддя праці для працівників державних організацій, установ і підприємств, для студентів і громадських активістів.

"Я доручив всім членам уряду взяти особисту участь у заходах з благоустрою, що проводяться 20 квітня у рамках щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля». Усі повинні відправитися в регіони, за якими закріплені, і попрацювати разом з людьми. Я особисто буду працювати в Києві", - підкреслив прем`єр-міністр.

За його словами, було б дуже непогано, якщо керівники органів влади власним прикладом продемонструють конкретну турботу про порядок: не тільки в кабінетній роботі, а й на землі. Він навів приклад колективу Міністерства екології, представники якого разом з активістами громадських організацій працюватимуть у київському парку „Відрадний”, де планується прибрати територію площею 16 гектарів, посадити близько 200 дерев та кущів. Загальна кількість учасників – більш як 300 осіб.

"Я хочу, щоб такий самий конкретний план і обсяг робіт був у кожного міністерства і відомства, у кожного члена Кабінету міністрів. А згодом на засіданні уряду ми підіб’ємо підсумки. Сподіваюся, що і після 20 квітня всі небайдужі громадяни України будуть долучатися до робіт із озеленення та благоустрою. Порядок треба не тільки навести, а й підтримувати", - підкреслив М.Азаров.