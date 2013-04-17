Активісти вимагають профінансувати лікування смертельно хворих

Представники громадських організацій проводять акцію біля Кабінету міністрів України з вимогою профінансувати в повному обсягу лікування українців зі смертельними хворобами.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 50 чоловік. Одні вишикувалися в «живий ланцюг», наділи на голови білі мішки і накинули на шиї зашморги, інші - б`ють в барабани.

За словами одного з учасників акції, представники громадських організацій, що проводять цю акцію, попрямували до Кабміну, щоб викласти свої вимоги про перегляд держбюджету на поточний рік і фінансування в повному обсягу лікування українців зі смертельними хворобами. Представники уряду пообіцяли вийти до мітингувальників для обговорення їхніх вимог.

В акції беруть участь члени Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, громадської організації ЮКАБ, яка бореться за лікування смертельно хворих, Міжнародного альянсу ВІЛ/СНІД, організації "Зупинимо гепатит".