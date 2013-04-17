Пізня дитина - це добре чи погано?

У ме­не вже двоє дітей від пер­шо­го шлю­бу, хлоп­чик і дівчинка.

Але сім`я в нас не скла­лась, і я зно­ву вийш­ла заміж. За­раз мені 43, чоловік тро­хи мо­лод­ше. Він хо­че, щоб у нас бу­ла ди­ти­на, а я як уяв­лю, що ко­ли моїй дитині бу­де 20, я бу­ду зовсім ста­рою, то мені страш­но стає. За­раз моїй старшій дитині 18 років.

Лікар-гінеколог мені та­ке розповіла про пізніх дітей, що у них, як пра­ви­ло, суцільні патології, що во­ни на­род­жу­ють­ся хво­ри­ми, по­га­но на­би­ра­ють ва­гу, роз­ви­ва­ють­ся гірше, ніж діти більш мо­ло­дих мам. Яке рішення мені прий­ня­ти?

Прий­ма­ти рішення все-та­ки до­ве­деть­ся з чоловіком, тут я мо­жу тільки да­ти по­ра­ду.

Да­вай­те по черзі. Лікарі-гінекологи і прав­да застерігають мам, яким за «35», про можливі усклад­нен­ня, і це пра­виль­но. Але ті ж самі гінекологи добре зна­ють, що сьогодні є до­статньо достовірні спо­со­би діагностики (УЗД, аналіз крові матері), які до­по­ма­га­ють ви­я­ви­ти по­ру­шен­ня пло­да у матері на до­сить ранніх стадіях вагітності. То­му ви повинні об­ро­би­ти інформацію, і ко­ли завагітнієте, ста­ран­но прой­ти всі об­сте­жен­ня.

А за­раз, на стадії прий­нят­тя рішення, кра­ще спро­буй­те тве­ре­зо оцінити своє здо­ров`я: чи змо­же­те ви ви­но­си­ти ма­лю­ка. Ад­же як не кру­ти, а вагітність - це над­з­ви­чай­не на­ван­та­жен­ня на жіночий організм. Раніше вва­жа­ло­ся, що після 35 років жінки на­род­жу­ють мен­ше здо­ро­вих, ослаб­ле­них дітей, які по­га­но на­би­ра­ють ва­гу і взагалі повільно роз­ви­ва­ють­ся.

Але численні дослідження по­ка­за­ли, що це не зав­ж­ди прав­да, і як­що жінка в 40 років здо­ро­ва, то у неї є всі шан­си на­ро­ди­ти здо­ро­ву ди­ти­ну. Те­пер про психологічний ас­пект пізніх пологів. Фізично, жіночий організм знач­но кра­ще підготовлений до пологів у віці 20-30 років.

Чо­го не ска­жеш про психологію. Пси­хо­ло­ги до­ве­ли, що емоційна готовність до пологів настає са­ме після 30 років. До цьо­го ча­су ба­га­то мам вже не так праг­нуть зро­би­ти кар`єру і з за­до­во­лен­ням повністю віддаються ма­те­ринст­ву.

Як­що у жінки вже є діти, це означає, що у неї є досвід по до­гля­ду і ви­хо­ван­ню, а зна­чить, во­на менш три­вож­на і мен­ше піддається негативізму ото­чу­ю­чих. Після трид­ця­ти у жінки є знач­но більше шансів за­без­пе­чи­ти своєму маляті відповідального, тур­бот­ли­во­го і матеріально за­без­пе­че­но­го бать­ка.

На­пев­но, од­ним мінусом мож­на вва­жа­ти те, що зрілі бать­ки за­над­то ба­лу­ють ди­ти­ну, але це більше стосується сімей, де пізня ди­ти­на - єдина. І ще, при ро­зум­но­му батьківському підході цих крайнощів мож­на уник­ну­ти.

dytyna.info