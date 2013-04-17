Пізня дитина - це добре чи погано?
Є досвід з догляду і виховання
У мене вже двоє дітей від першого шлюбу, хлопчик і дівчинка.
Але сім`я в нас не склалась, і я знову вийшла заміж. Зараз мені 43, чоловік трохи молодше. Він хоче, щоб у нас була дитина, а я як уявлю, що коли моїй дитині буде 20, я буду зовсім старою, то мені страшно стає. Зараз моїй старшій дитині 18 років.
Лікар-гінеколог мені таке розповіла про пізніх дітей, що у них, як правило, суцільні патології, що вони народжуються хворими, погано набирають вагу, розвиваються гірше, ніж діти більш молодих мам. Яке рішення мені прийняти?
Приймати рішення все-таки доведеться з чоловіком, тут я можу тільки дати пораду.
Давайте по черзі. Лікарі-гінекологи і правда застерігають мам, яким за «35», про можливі ускладнення, і це правильно. Але ті ж самі гінекологи добре знають, що сьогодні є достатньо достовірні способи діагностики (УЗД, аналіз крові матері), які допомагають виявити порушення плода у матері на досить ранніх стадіях вагітності. Тому ви повинні обробити інформацію, і коли завагітнієте, старанно пройти всі обстеження.
А зараз, на стадії прийняття рішення, краще спробуйте тверезо оцінити своє здоров`я: чи зможете ви виносити малюка. Адже як не крути, а вагітність - це надзвичайне навантаження на жіночий організм. Раніше вважалося, що після 35 років жінки народжують менше здорових, ослаблених дітей, які погано набирають вагу і взагалі повільно розвиваються.
Але численні дослідження показали, що це не завжди правда, і якщо жінка в 40 років здорова, то у неї є всі шанси народити здорову дитину. Тепер про психологічний аспект пізніх пологів. Фізично, жіночий організм значно краще підготовлений до пологів у віці 20-30 років.
Чого не скажеш про психологію. Психологи довели, що емоційна готовність до пологів настає саме після 30 років. До цього часу багато мам вже не так прагнуть зробити кар`єру і з задоволенням повністю віддаються материнству.
Якщо у жінки вже є діти, це означає, що у неї є досвід по догляду і вихованню, а значить, вона менш тривожна і менше піддається негативізму оточуючих. Після тридцяти у жінки є значно більше шансів забезпечити своєму маляті відповідального, турботливого і матеріально забезпеченого батька.
Напевно, одним мінусом можна вважати те, що зрілі батьки занадто балують дитину, але це більше стосується сімей, де пізня дитина - єдина. І ще, при розумному батьківському підході цих крайнощів можна уникнути.