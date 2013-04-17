Імпорт цільномолочної продукції до України знижуватиметься

В Україні намітилася тенденція скорочення імпорту цільномолочної продукції (ЦМП) - в березні до країну цього товару завезли на 28% менше, ніж у лютому, коли імпорт цільномолочної продукції становив рекордні 1,4 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Згідно з повідомленням, однією з причин скорочення імпорту стало зростання ціни на ЦМП у березні, коли вартість продукції, що імпортується, зросла до 1 729 дол. за тонну з 1 685 тис. дол. за тонну в лютому.

«Зменшення імпорту цільномолочної продукції в березні свідчить про поступову стабілізацію ситуації. Слід зазначити, що на зниження обсягів імпорту вплинуло і зростання ціни імпорту, адже в лютому ціни, за якими була ввезена ЦМП до України, були досить низькими - в середньому 1 685 дол./т. У березні цього року середня ціна імпорту цільномолочної продукції становила 1 729 дол./т.», - відзначила експерт аграрних ринків асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Аліна Жарко.

В УКАБ також відзначили, що у березні імпорт ЦМП з Росії, основного імпортера цієї продукції, зменшився на 23%.

Довідка УНІАН. За даними Державної митної служби, в січні-березні 2013 року Україна імпортувала 1,6 тис. тонн молока і вершків не згущених, а на зовнішні ринки поставила 1,5 тис. тонн цієї продукції.