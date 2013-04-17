Як харчуватися людям з першою групою крові

Дієта за групою крові - це спосіб харчування, який твоєму організму буде прийняти просто. Адже самою природою в людині закладена певна схильність до їжі різних видів. Що одному смачно, іншому - огидно, мало того, різні продукти на всіх діють по-різному. Цим питанням свого часу зайнялися лікар-натуропат Джеймс д`Адамо і його син Пітер, які винайшли дієту за групою крові.

Оскільки люди з першою групою крові завзяті м`ясоїди, тут багато тваринної їжі. Принцип простий - оскільки однакові продукти по-різному діють на людей з різними групами крові, тут зібрані ті, які допоможуть схуднути і тримати себе у формі власницям саме першої групи. Харчуйся в помірній кількості цими продуктами, займайся спортом, і результат не змусить себе довго чекати!

Дієта за групою крові - перша «Мисливець»

Люди з першою групою крові мають сильну травну та імунну систему, але важко адаптуються до зміни дієти. Тому усвідом, що такий раціон - це на все життя.

Основу раціону мають складати:

м`ясо (крім свинини)

риба

морепродукти

некислі овочі та фрукти

ананаси

житній хліб у помірній кількості

бобові

гречка

трав`яні чаї

Обмежити варто такі продукти:

крупи (особливо вівсяна)

Відмовитися варто від таких продуктів:

капуста (крім брокколі)

вироби з пшениці

вироби з кукурудзи

маринади

кетчуп

кава

міцні напої

Коли тобі вдасться схуднути, справа залишиться за малим - потрібно буде підтримати вагу на дієті за групою крові. Для цього додай у раціон такі продукти:

морська капуста

риба і морепродукти

йодована сіль

м`ясо (особливо яловичина, баранина, печінка)

зелень

салати

шпинат

брокколі

редис

Виключи з харчування:

капусту

бобові

кукурудзу

пшеницю

цитрусові

морозиво

цукор

маринади

картоплю

Дієта за групою крові - поради

У власників першої групи крові вповільнений метаболізм, тому потрібно його прискорити за допомогою таких рекомендацій:

Активно займайся спортом і їж м`ясо (особливо червоне) - це допоможе прискорити метаболізм.

Не вживай бобові, кукурудзяні та пшеничні продукти - вони блокують вироблення інсуліну й уповільнюють метаболізм.

Не вживай капусту (всю, крім брокколі) і вироби з вівса - вони сповільнюють вироблення гормонів щитовидної залози, чим уповільнюють метаболізм.

Вживай йодовмісні продукти - морську капусту, зелень, шпинат і брокколі - вони значно прискорюють метаболізм.

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