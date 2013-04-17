Як харчуватися людям з першою групою крові
Завзяті м`ясоїди
Дієта за групою крові - це спосіб харчування, який твоєму організму буде прийняти просто. Адже самою природою в людині закладена певна схильність до їжі різних видів. Що одному смачно, іншому - огидно, мало того, різні продукти на всіх діють по-різному. Цим питанням свого часу зайнялися лікар-натуропат Джеймс д`Адамо і його син Пітер, які винайшли дієту за групою крові.
Оскільки люди з першою групою крові завзяті м`ясоїди, тут багато тваринної їжі. Принцип простий - оскільки однакові продукти по-різному діють на людей з різними групами крові, тут зібрані ті, які допоможуть схуднути і тримати себе у формі власницям саме першої групи. Харчуйся в помірній кількості цими продуктами, займайся спортом, і результат не змусить себе довго чекати!
Дієта за групою крові - перша «Мисливець»
Люди з першою групою крові мають сильну травну та імунну систему, але важко адаптуються до зміни дієти. Тому усвідом, що такий раціон - це на все життя.
Основу раціону мають складати:
м`ясо (крім свинини)
риба
морепродукти
некислі овочі та фрукти
ананаси
житній хліб у помірній кількості
бобові
гречка
трав`яні чаї
Обмежити варто такі продукти:
крупи (особливо вівсяна)
Відмовитися варто від таких продуктів:
капуста (крім брокколі)
вироби з пшениці
вироби з кукурудзи
маринади
кетчуп
кава
міцні напої
Коли тобі вдасться схуднути, справа залишиться за малим - потрібно буде підтримати вагу на дієті за групою крові. Для цього додай у раціон такі продукти:
морська капуста
риба і морепродукти
йодована сіль
м`ясо (особливо яловичина, баранина, печінка)
зелень
салати
шпинат
брокколі
редис
Виключи з харчування:
капусту
бобові
кукурудзу
пшеницю
цитрусові
морозиво
цукор
маринади
картоплю
Дієта за групою крові - поради
У власників першої групи крові вповільнений метаболізм, тому потрібно його прискорити за допомогою таких рекомендацій:
Активно займайся спортом і їж м`ясо (особливо червоне) - це допоможе прискорити метаболізм.
Не вживай бобові, кукурудзяні та пшеничні продукти - вони блокують вироблення інсуліну й уповільнюють метаболізм.
Не вживай капусту (всю, крім брокколі) і вироби з вівса - вони сповільнюють вироблення гормонів щитовидної залози, чим уповільнюють метаболізм.
Вживай йодовмісні продукти - морську капусту, зелень, шпинат і брокколі - вони значно прискорюють метаболізм.