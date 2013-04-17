Простий метод зміцнити нігті

Вінничанка Олена Шеремета двічі на тиждень мастить нігті зубною пастою. Вони стають міцними і білими. Кальцій у пасті укріплює нігтьову пластину.

"Колись подруга розказала, що найбільше нігті псуються від рідини для зняття лаку. Вона знежирює поверхню, вимиває мінерали із нігтів. Тому вони ламаються і стають жовті. А я люблю, коли в мене гарний манікюр. Тому після кожного зняття лаку роблю нігтям процедури. Беру найдешевшу зубну пасту за 2,5 грн і намащую нею нігті та під нігтями. Тримаю 5-10 хвилин. Потім під теплою водою змиваю пасту, масажуючи нігті пальцями чи м`якою щіточкою. Вони аж блистять після процедури." - каже Олена.

Мити нігті та руки зубною пастою добре після чищення оселедця або часника. М`ята прибирає запах риби.

"Треба добре вичищати оселедець під нігтями, бо саме там залишаються маленькі шматочки, які неприємно пахнуть. Я роблю це старою зубною щіткою і зубною пастою."

gazeta.ua