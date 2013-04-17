Для лікування смертельно хворих українців потрібно 607 млн

Громадські організації вимагають від уряду виділити з державного бюджету додатково 607 млн грн на лікування тяжкохворих, а саме 165 млн грн на лікування хворих на ВІЛ/СНІД, 138,2 млн грн – для лікування хворих на туберкульоз, на 304 млн грн – для лікування хворих на вірусні гепатити.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні БФ "Дорадча рада спільнот з питань доступу до лікування в Україні" (ЮКАБ).

Активісти ЮКАБ підкреслюють, що 44 тисячі українців вже цього року можуть померти, якщо їм не буде забезпечено лікування тяжких хвороб.

У повідомленні роз’яснюється, що 27 березня Комітет Верховної Ради України з питань бюджету за поданням Кабінету міністрів проголосував за поправки до державного бюджету 2013 року. Однак у документі, поданому Кабміном, під час голосування було проігноровано доручення Президента України щодо повного фінансування лікування українців, хворих на такі смертельні хвороби як гепатит, туберкульоз та СНІД.

Голова пацієнтської організації ЮКАБ Дмитро Шерембей висловив сподівання, що Кабмін перерозподілить бюджет на користь смертельно хворих людей вчасно, позаяк «потрібно встигнути закупити ліки та доправити їх до лікарень якомога скоріше».

Згідно з дорученням Президента, Кабінет міністрів має вирішити проблему фінансування закупівлі медичних препаратів для лікування хворих на гепатит, СНІД і туберкульоз до 15 травня 2013 року, підкреслюють активісти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники громадських організацій проводили акцію біля Кабінету міністрів з вимогою профінансувати в повному обсягу лікування українців зі смертельними хворобами. В акції взяли участь близько 50 осіб. Одні вишикувалися в «живий ланцюг», наділи на голови білі мішки і накинули на шиї зашморги, інші – били у барабани.