Кава на 40% зменшує ризик інсульту

Споживання кави, особливо у жінок, на 40% зменшує ризик інсульту. Про це на прес-конференції повідомив головний дієтолог МОЗ України Олег Швець.

За його словами, серед напоїв слід вживати воду, каву та чай. Що стосується соку, то він не є достатньо корисним, оскільки не містить еквівалентних вітамінів, що містяться у фруктах та овочах. Також молоко відноситься не до напоїв, а скоріше до продуктів харчування.

“Сьогодні є докази, що кава, особливо у жінок, зменшує ризик також важкого захворювання, як інсульт. Жінка, яка споживає дві-три чашки кави на добу, має на 40% менше ризику інсульту. Кава зменшує ризик діабету, атеросклерозу і цирозу печінки”, - повідомив О.Швець.