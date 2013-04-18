МОЗ переплатив за "швидкі". Порушено кримінальну справу

Міністерство охорони здоров`я переплатило за нові карети швидкої допомоги Peugeot Boxer більш ніж третина виділених на них грошей. За оприлюдненими "Тендер News" висновків економічного і товарознавчого дослідження, яке провів Київський науково-дослідний інститут судової експертизи, при закупівлі машин швидкої допомоги в 2011 році бюджет зазнав збитків на 56 мільйонів 619 тисяч 614 гривень, повідомляє Тві

Всього на 216 нових медавтомобілей Peugeot Boxer, згідно з інформацією з офіційного Вісника державних закупівель, було виділено 140 мільйонів гривень. Гроші отримала приватна фірма ТОВ "КРАС".

Так, за кожен автомобіль МОЗ віддав ТОВ "КРАС" 649 тисяч гривень, тоді як експерти оцінили машину з усім наявним у ній обладнанням в 465 тисяч. Тобто на 185 тисяч гривень дешевше.

Один із засновників компанії Федір Саворовський в інтерв`ю ТВі не зміг пояснити, чому реальна вартість автомобіля на майже 200 тисяч гривень менше, ніж ціна, за яку він продав машини МОЗ.

Як вдалося з`ясувати в Міністерстві внутрішніх справ, у справі закупівлі карет швидкої допомоги Міністерством охорони здоров`я відкрито кримінальне провадження. Прес-служба МВС повідомила, що "за фактом закупівлі" швидких "12 грудня 2012 розпочато кримінальне провадження за статтею 191 частина 5 - це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Ця стаття передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У міністерстві додали, що зараз тривають необхідні експертизи, дослідження, допити свідків і підозрюваних у цій справі.

. Водночас пізніше МОЗ оприлюднив інформацію про те, "що за час перебування Богатирьової на посаді Міністра охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров`я не здійснювало ніякої закупівлі автомобілів швидкої допомоги", повідомляє newsru.ua

"Втім, автомобілі, які згадувалися в матеріалах ЗМІ, були закуплені ще до призначення Раїси Богатирьової на посаду віце-прем`єр-міністра України - Міністра охорони здоров`я Указом президента України 89/2012 від 14 лютого 2012 року", - уточнили у відомстві.

Зазначимо, четверту кримінальну справу проти Юлії Тимошенко стосується закупівлі автомобілів "швидкої допомоги ". Екс-прем`єрці інкримінують нецільове використання коштів, виділених в рамках Кіотського протоколу, які вона нібито перенаправила на закупівлю під гарантії уряду медичних автомобілів Opel Combo. Йдеться про одну тисячу карет "швидкої" для сільської місцевості.