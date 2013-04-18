Нардепи не проголосували за поліпшення пенсійних умов

Верховна Рада не підтримала проект закону про внесення змін до розділу XV Закону "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" (щодо врегулювання порядку призначення пенсії за віком), запропонований народним депутатом Володимиром Литвином (позафракійний).

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту у першому читанні проголосували 208 народних депутатів із 348, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається в пояснювальній записці, з прийняттям Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» з 1 жовтня 2011 року страховий стаж, необхідний для призначення пенсії збільшено для чоловіків з 25 до 35 років, а для жінок – з 20 до 30 років.

При цьому, за словами автора законопроекту, не було взято до уваги, що особи передпенсійного віку, інші особи, старші 50 років, які мали страховий стаж, необхідний для призначення пенсій відповідно до законодавства, що діяло до 1 жовтня 2011 року (25 років для чоловіків та 20 років для жінок), фактично позбавлені права на призначення пенсії за віком у повному розмірі у зв’язку з неможливістю набуття додатково 10 років стажу до досягнення ними пенсійного віку.

Зазначається, що в основному це стосується жінок, які частину свого працездатного життя здійснювали догляд за дітьми, або осіб, які здійснювали догляд за хворими членами сім’ї, або у зв’язку з іншими обставинами не мали можливості працевлаштуватися, маючи при цьому необхідний мінімальний стаж для призначення пенсії за віком відповідно до чинного на той час законодавства.

Таким чином, відповідним законопроектом пропонувалося у період до 1 квітня 2020 року поетапне підвищення величини страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі (до 1 жовтня 2011 року мінімальний розмір пенсії за віком в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлювався за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стаж; з 1 жовтня 2011 року мінімальний розмір пенсії за віком в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлюється за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу).

Відповідно, пропонувалося встановити такі терміни страхового стажу, не менше: 27 років – для чоловіків, які народилися до 1 січня 1953 року; 29 років – для чоловіків, які народилися до 1 січня 1954 року; 31 року – для чоловіків, які народилися до 1 січня 1955 року; 33 років – для чоловіків, які народилися до 1 січня 1956 року; 22 років – для жінок, які народилися до 1 квітня 1957 року; 24 років – для жінок, які народилися до 1 квітня 1958 року; 26 років – для жінок, які народилися до 1 квітня 1959 року; 28 років – для жінок, які народилися до 1 квітня 1960 року.