Як просинатися красивою та здоровою

Не завжди ж потрібно зранку бігти на роботу, снідати на ходу і досипати в транспорті. Іноді хочеться прокинутися як принцеса і відчути себе справжньою красунею. А ще краще - в обіймах коханого чоловіка.

Якщо ти хочеш виглядати приголомшливо вже з самого ранку, запам`ятай кілька наших простих порад.

Правильный сон

Якщо хочеш прокинутися сяючою і красивою, не пий за 4 години до сну алкоголь, каву, міцний чай. Взагалі, не варто перед сном вживати багато рідини, це може спровокувати набряки. Повечеряти також краще не пізніше, ніж за 3 години до сну.

Те, як ти будеш виглядати вранці залежить від того, як ти спала вночі. Тому, підготуйся до сну як слід. Провітри кімнату, бажано, щоб температура в спальні була 18-19 градусів, не більше.

Ну і найголовніше - для того, щоб ти відчувала себе бадьорою, а твоя шкіра сяяла свіжістю, поспати тобі потрібно не менше 8 годин. І обов`язкове правило - лягти не в той день, в який потрібно прокидатися. Оптимально - в 22-00.

При цьому ніщо не повинно тебе сковувати у сні - ні тісний одяг, ні гумки на волоссі.

Ретельно вмийся і змий всю косметику

Це обов`язкова умова! Без догляду твоя шкіра вранці буде виглядати втомленою, тому дуже ретельно вмийся, зітри косметику і нанеси крем для обличчя. Крем потрібно наносити тонким шаром і бажано за годину до сну, щоб не спровокувати набряки.

Водні процедури

Перед сном найкраще прийняти розслаблюючу ванну з морською сіллю і маслом лаванди. Сіль візьме на себе всі токсини, що накопичилися за день, а масло лаванди розслабить. Після ванни обов`язково нанеси зволожуючий крем для тіла і антицелюлітні засоби.

Ранкова зарядка

Якщо тобі лінь зробити повноцінну спортивну зарядку, тоді виконай хоча б кілька простих вправ в ліжку:

Розкинувшись на ліжку, потягнися всім тілом 2-3 рази, відчувши, як витягуються м`язи. Зроби кругові обертання стопами ніг і кистями рук.

Лежачи прямо на спині закинь праву ногу, зігнуту в коліні, на ліву (ліва нога і корпус - прямі) і, допомагаючи руками, потягни її в праву сторону. Потрібно відчути, як розтягуються м`язи стегна. Зроби те саме з лівою ногою.

Лежачи на спині, підтягни ноги до живота і обхвати їх руками. Полеж так небагато у скрученому вигляді.

Сядь на ліжко, вирівняй спину і крути шиєю в різні сторони. Підніми руки вгору і потягнися за ними.

Випий склянку води кімнатної температури.

Контрасний душ

Найкраще вранці приймати контрастний душ. А вмиватися - ромашкою. Якщо ти помітила невеликі набряки - приклади лід.

Зроби експрес-маску для обличчя

Візьми невеликий шматочок банана, розімни його виделкою, додай щіпку кориці і (якщо у тебе не схильна до жирності шкіра) трохи жирної сметани або оливкової олії. Нанеси суміш на обличчя на 15 хвилин. Кориця оживить шкіру і поліпшить колір обличчя.

Обов`язково поснідай

Сніданок - це основний прийом їжі, тому потіш себе смачним сніданком і чашкою натуральної кави або зеленого чаю.

Після цих порад твій день буде просто прекрасним!

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