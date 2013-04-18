Визначено порядок призначення керівництва Держветфітослужби
10:34, 18 квітня 2013Країна
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Указ на сайті президента
Президент України Віктор Янукович визначив порядок призначення керівництва Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.
В указі глави держави, оприлюдненому на його сайті, вносяться зміни до Положення Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України.
Згідно зі змінами, перший заступник голови Держветфітослужби є за посадою головним державним фітосанітарним інспектором України, а заступник голови Держветфітослужби України - заступником головного державного інспектора ветеринарної медицини України.
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