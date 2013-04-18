Визначено порядок призначення керівництва Держветфітослужби

Президент України Віктор Янукович визначив порядок призначення керівництва Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

В указі глави держави, оприлюдненому на його сайті, вносяться зміни до Положення Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України.

Згідно зі змінами, перший заступник голови Держветфітослужби є за посадою головним державним фітосанітарним інспектором України, а заступник голови Держветфітослужби України - заступником головного державного інспектора ветеринарної медицини України.