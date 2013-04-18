Нарешті впорядкували правила ввезення товарів, що закуповує ГФ

Кабінет міністрів прийняв постанову «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

Таким чином, підкреслили в Держслужбі, впроваджується звільнення від оподаткування товарів та послуг, які закуповуються за кошти Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні в рамках реалізації програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу.

Очікуваний обсяг фінансування цих програм на період до 2016 року становить близько 300 млн. дол.

Документ затверджує два порядки: порядок ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні; порядок постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

Зазначеною постановою встановлено, що ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту відповідних товарів здійснюється в порядку та на умовах, встановлених Митним кодексом України, іншими законодавчими актами, а також відповідно до зовнішньоекономічного договору між основним реципієнтом і постачальником товарів. Таке ввезення може здійснюватися основним реципієнтом (субреципієнтом), набувачем благодійної допомоги та іншим підприємством, яка має право відповідно до законодавства здійснювати операції із ввезення на митну територію України товарів.

Постановою також врегульовано механізм підтвердження переліку товарів та послуг, які будуть закуповуватися із застосуванням вищезгаданих пільг. Дані функції покладаються на Держслужбу України соцзахворювань.