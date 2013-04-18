Кабмін виділив кошти на подолання туберкульозу і СНІДу

Уряд прийняв рішення щодо виділення додаткового фінансування на заходи з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Як повідомили УНІАН у Державній службі України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, про це журналістам повідомила голова держслужби Тетяна Александріна.

«Фінансування заходів у 2013 році буде суттєво збільшено, що дозволить забезпечити ширше охоплення населення заходами профілактики та лікування цих захворювань. Так, на лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІДу буде додатково виділено близько 180 млн грн, на здійснення лабораторного супроводу хворих, які отримують антиретровірусну терапію, – 60 млн грн, на закупівлю електронних дозаторів для пунктів надання замісної підтримувальної терапії – понад 15 млн грн. На закупівлю обладнання для протитуберкульозних закладів планується спрямувати кошти в межах 33 млн грн. Крім того, близько 49 млн грн підуть на створення відділень для лікування хворих на туберкульоз, які перебувають у слідчих ізоляторах», - повідомила Т.Александріна.

Голова держслужби також наголосила на необхідності комплексного підходу до організації процесів виявлення та лікування пацієнтів, які страждають на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД, вірусні гепатити. За її словами, успішність лікування хворого залежить не лише від рівня фінансування, а й від прихильності самого пацієнта до отримання необхідної медичної допомоги, дотримання затверджених стандартів та фахових рекомендацій, забезпечення лабораторного контролю, нагляду за дотриманням режиму.

У прес-службі також нагадали, що вчора прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив Мінфіну та МОЗ передбачити під час підготовки змін до закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік» видатки, необхідні для закупівлі лікарських засобів і виробів медичного призначення для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, обладнання для протитуберкульозних закладів, а також електронних дозаторів для кабінетів замісної підтримувальної терапії.

Як повідомляв УНІАН, вчора біля Кабінету міністрів представники громадських організацій проводили акцію з вимогою профінансувати в повному обсягу лікування українців зі смертельними хворобами. В акції взяли участь близько 50 осіб. Одні вишикувалися в «живий ланцюг», наділи на голови білі мішки і накинули на шиї зашморги, інші – били у барабани.

Громадські організації вимагали від уряду виділити з держбюджету додатково 607 млн грн на лікування тяжкохворих, а саме 165 млн грн на лікування хворих на ВІЛ/СНІД, 138,2 млн грн – для лікування хворих на туберкульоз, на 304 млн грн – для лікування хворих на вірусні гепатити.