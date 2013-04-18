Вакуумний масаж подолає целюліт

Баночний (або вакуумний) масаж, безперечно, є на сьогоднішній день одним з найефективніших способів боротьби з гидкою "апельсиновою коркою", якою страждають, на жаль, не тільки володарки пишних форм, але і зовсім худенькі дівчата.

Робити такий масаж в домашніх умовах зовсім нескладно, необхідно лише придбати в аптеці набір масажних банок і обов`язково антицелюлітну масажну олію.

Для початку слід обов`язково розігріти і розім`яти ноги, сідниці і область стегна руками, починаючи безпосередньо від кінчиків пальців і поступово рухаючись вгору. Розгладжуйте і ретельно розминайте, завзято розтирайте і навіть сильно поплескуйте свої проблемні зони. Розігрійтеся дуже добре, не лінуйтеся.

Для досягнення ефекту і позбавлення від целюліту необхідно проводити процедуру масажу не менше 10 хвилин кожного дня протягом двох-трьох місяців.

Масаж виконується круговими і зигзагоподібними рухами. Починати слід тільки знизу, поступово повільно просуваючись нагору. Щоб не порушувався лімфоток, масування пахової зони, внутрішньої поверхні стегна і підколінної ямки необхідно уникати). Передню і задню частину ніг і стегон масажуйте протягом півгодини - сорок хвилин.

Пам`ятайте, що банка повинна вільно переміщатися, легко і плавно ковзати. Якщо відразу так не виходить, потрібно послабити тиск на шкіру, впустити трохи повітря. Спочатку дана процедура болюча, але доведеться потерпіти, результат того вартий (а проявиться він ближче до 10-ї процедури).

Не рекомендується виконувати баночний масаж при наявності пухлин, захворюваннях шкіри та варикозному розширенні вен.

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