Дієта для зачаття хлопчика

Якомога більше солі

Як мож­на більше солі: со­ло­не мас­ло, со­ло­не і коп­че­не м`ясо. • всі ви­ди м`яса, особ­ли­во яло­ви­чи­на • всі ви­ди ри­би і що­тиж­ня по 2 яй­ця • білий хліб, хрусткі хлібці і пе­чи­во з білого бо­рош­на • ма­ка­ро­ни, рис і ман­на кру­па, од­нак без мо­ло­ка • пу­дин­ги і со­уси (не на молоці) • більше овочів: ку­ку­руд­за, пет­руш­ка, особ­ли­во ку­че­ря­ва, гри­би, цикорій, фен­хель, аво­ка­до, сирі то­ма­ти, соєві бо­би, бо­би і го­рох, каш­та­ни • всі свіжі фрук­ти, особ­ли­во багаті калієм ба­на­ни і свіжі ана­на­си • чор­нос­лив, ви­но­град / род­зин­ки, інжир, аб­ри­ко­си • цу­кор, джем, фруктові же­ле • олії , які не містять мо­ло­ка, мар­га­ри­ни • олив­ки і корнішони Їжа, яка за­бо­ро­не­на при зачатті хлоп­чи­ка: • мо­ло­ко в будь-яко­му вигляді, мас­ло, сир, йо­гурт • мо­реп­ро­дук­ти та мо­люс­ки • хліб з висівками • салатні овочі: си­ра і коль­о­ро­ва ка­пус­та, шпи­нат, крес • горіхи, ко­ко­си, шо­ко­лад і гірчиця По­пе­ред­жен­ня! Як­що ви страждаєте яким-не­будь хронічним за­хво­рю­ван­ням, ця дієта мо­же ста­ти не­без­печ­ною. Будь­те обережні. dytyna.info

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter