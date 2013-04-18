Дієта для зачаття хлопчика
Якомога більше солі
Як можна більше солі: солоне масло, солоне і копчене м`ясо.
• всі види м`яса, особливо яловичина
• всі види риби і щотижня по 2 яйця
• білий хліб, хрусткі хлібці і печиво з білого борошна
• макарони, рис і манна крупа, однак без молока
• пудинги і соуси (не на молоці)
• більше овочів: кукурудза, петрушка, особливо кучерява, гриби, цикорій, фенхель, авокадо, сирі томати, соєві боби, боби і горох, каштани
• всі свіжі фрукти, особливо багаті калієм банани і свіжі ананаси
• чорнослив, виноград / родзинки, інжир, абрикоси
• цукор, джем, фруктові желе
• олії , які не містять молока, маргарини
• оливки і корнішони
Їжа, яка заборонена при зачатті хлопчика:
• молоко в будь-якому вигляді, масло, сир, йогурт
• морепродукти та молюски
• хліб з висівками
• салатні овочі: сира і кольорова капуста, шпинат, крес
• горіхи, кокоси, шоколад і гірчиця
Попередження!
Якщо ви страждаєте яким-небудь хронічним захворюванням, ця дієта може стати небезпечною. Будьте обережні.