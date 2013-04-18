Завтра в Україні - суха й тепла погода

Завтра в Україні збережеться суха й тепла погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 19 квітня буде ясно. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у південні частині - північно-східний, 7-12 м/с, в Криму і Приазов`ї окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на Прикарпатті та Лівобережжі на поверхні грунту місцями приморозки 0-3°; вдень 17-22° тепла, в Криму і на узбережжі морів 12-17°.

У Київській області без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 17-22°.

У столиці без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 20°.