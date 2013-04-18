У "Борисполі" затримано іноземця з героїном у шлунку

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники затримали громадянина Узбекистану, який у шлунку перевозив 5 капсул з героїном.

Як повідомили УНІАН у Київській обласній митниці, для проходження митного контролю іноземець обрав „зелений коридор”, тим самим заявивши, що немає заборонених до переміщення речей. Однак під час вибіркового митного контролю речей пасажирів на рентген-апараті у фахівців з’явилися певні підозри. Після перетину білої лінії, яка позначає закінчення проходження контролю, громадянина Узбекистану запросили до службової кімнати митниці для детального огляду. Для проведення особистого огляду чоловіка доставили до лікарні, де при проведенні комп`ютерної томографії органів черевної порожнини у нього було знайдено 5 капсул з героїном загальною вагою 270 г, що були обмотані поліетиленом.

Складено протокол про порушення митних правил. Громадянина судитимуть.