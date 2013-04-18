У ВР презентували проект закону про зелені насадження

У Верховній Раді України представили проект закону “Про зелені насадження міст та інших населених пунктів”, що визначає основи утримання, охорони та відновлення зелених насаджень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив народний депутат Євген Балицький.

За його словами, законопроект, зокрема, дає визначення поняття “сквер” та “парк”, а також те, яким чином мають відбуватися вирубки дерев.

У свою чергу, народний депутат Лідія Котеляк зазначила, що закон є важливим у зв’язку з тим, що останніми десятиріччями в державі різко зросли темпи будівництва, а площі зелених насаджень зменшуються. Зокрема, у Києві площа зелених насаджень за останні десять років зменшилася на 800 га, додала вона.

Л.Котеляк також повідомила, що законопроект визначає правові, екологічні, економічні та соціальні засади щодо утримання, охорони та збереження зелених насаджень.

Крім того, законопроектом вперше пропонується встановити кількісні нормативи зелених насаджень на одного мешканця певної території, а також проведення інвентаризацій зелених насаджень раз на 5 років.