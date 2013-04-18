Троє українців намагалися вивезти до Росії 5-х громадян

17:47, 18 квітня 2013
Країна
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На кордоні з Росією прикордонники Чернігівського загону затримали трьох громадян України, які намагалися вивезти в Росію 5 співвітчизників без їх згоди, повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Як зазначається в повідомленні, у пункт пропуску «Сеньківка» на виїзд з України мікроавтобус «Мерседес» прибув близько 6-ї години ранку. В ньому слідувало вісім громадян України. Під час проведення прикордонного контролю один із пасажирів мікроавтобуса – 31-річний громадянин України - повідомив прикордонний наряд про те, що його намагаються вивезти за межі України без його згоди. Мікроавтобус відразу вивели з загального потоку та блокували правоохоронці Чернігівського загону, а чоловіків затримали. У ході проведення подальшого опитування було встановлено, що 5 українців супроводжували троє наших співвітчизників. Вони зобов’язались працевлаштувати їх на території України, в межах Чернігівської або Хмельницької областей. Але, як з’ясувалося, п’ятьох українців, вік яких сягав від 29 до 65 років, серед яких була і 35-річна жінка, нібито для працевлаштування на сільськогосподарські роботи намагались без згоди вивезти до Росії.

Наразі усіх затриманих передали співробітникам міліції для встановлення всіх обставин правопорушення.

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