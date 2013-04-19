В Україні слід активізувати реформування дитбудинків

08:50, 19 квітня 2013
Країна
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Переорієнтують на соціальні центри

В Україні необхідно активізувати реформування будинків дитини, а діяльність цих закладів має бути спрямована на задоволення найактуальніших потреб дітей.

Про це заявив уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко в місті Артемівськ Донецької області під час відвідування обласного спеціалізованого будинку дитини, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Ю.Павленко наголосив, що інфраструктура повинна відповідати потребам дитини. За його словами, в Артемівську високий показник інвалідності дітей - 2,3% від дитячого населення, тому нагальним питанням для міста є створення центру денного перебування для дітей з особливими потребами.

Говорячи про Артемівський обласний спецбудинок дитини, Ю.Павленко наголосив на необхідності його переорієнтації у центр медико-соціальної реабілітації, спеціалісти якого надавали б допомогу сім’ї з дитиною.

«У такій формі як сьогодні будинок дитини працювати не може. Він не відповідає потребам дітей, діти не мають можливості для повноцінної реабілітації і розвитку, потенціал колективу використовується неефективно», - підкреслив Ю.Павленко.

На переконання уповноваженого Президента, дві третини дітей, які нині перебувають у будинку дитини, могли б виховуватися у сім’ях громадян України. А потенціал висококваліфікованого персоналу необхідно скерувати в більш ефективному напрямку, зокрема, надання допомоги дітям з особливими потребами всього району. На сьогодні в закладі перебувають 32 дитини, з яких 17 - діти з особливими потребами.

Як зазначив Ю.Павленко, загалом будинки дитини в Україні на третину порожні, кількість відмов матерів від новонароджених дітей зменшується, відповідно зменшується і потреба в будинках дитини. Натомість в усіх регіонах гостро стоїть питання допомоги сім’ям, у яких виховуються тяжкохворі діти, тому саме такі родини потребують особливої підтримки.

«Спеціалісти будинків дитини мають допомогти батькам виховувати дитину з інвалідністю, надавати їй необхідну допомогу та догляд. Ми повинні навчити сім’ю жити з інвалідністю дитини, а не відривати її від сім’ї», - наголосив він.

Уповноважений Президента також повідомив, що Артемівський будинок дитини є «найдорожчим серед усіх будинків дитини в Україні».

«Якщо в середньому утримання дитини в будинку дитини коштує 70-100 тисяч гривень на рік, то в Артемівському будинку дитини це коштує 180 тисяч гривень на рік, чи 15 тисяч гривень у місяць на дитину. При цьому 86% від цієї суми - це заробітна плата колективу. На потреби дітей доходить не більше 10% від цієї суми, а при цьому, як мені повідомили, на ліки передбачено 1 грн 30 коп. на день. Очевидно, що таке фінансування нібито на дітей реального відношення до дітей немає», - заявив Ю.Павленко.

Уповноважений глави держави наголосив, що в інтересах дітей має бути ухвалене спільне рішення обласної влади та колективу будинку дитини щодо реформування закладу. Він зазначив, що порушить це питання перед керівництвом Донецької обласної державної адміністрації.

 

 

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