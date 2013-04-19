60-річний українець на інваліному візку проїде 27 країн

Інвалід І групи, 60-річний Микола Подрезан на інвалідному візку, з великим прапором України, проїхав восьмий, римський етап свого маршруту в рамках естафети "Планета Земля – погляд з інвалідного візка", який проходить через 27 країн на шести континентах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Християнського товариства українців в Італії, М.Подрезан проїхав від площі Венеції до Колізею вулицею Форі Імперіалі.

Ця естафета викликала неабиякий інтерес в римлян та гостей міста. Найтиражніша італійська газета Gazzetta dello Sport взяла інтерв’ю у М.Подрезана.

На акції також була присутня інша українка, яка нині живе у Римі Ірина Кришка. Жінка у 1996 році виграла приз конкурсу "Міс на візку", організованого М.Подрезаном. І.Кришка одружена з італійцем, з яким виховує семирічну доньку.

В коментарях для ЗМІ М.Подрезан зазначив, що своїми акціями намагається зробити Україною кращою, поширити про неї інформацію в світі та полегшити життя українським інвалідам, котрі щодня стикаються з великими труднощами.

Під час подорожі М.Подрезан вивчає досвід інших країн, як вони зробили доступними свої архітектурні та історичні пам’ятки для інвалідів на візках.

Італійський етап подорожі М.Подрезана відбувся за сприяння Посольства України.