Україні планують виділити $60 млн на боротьбу з туберкульозом

Комітет із затвердження грантів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією ухвалив попереднє рішення про виділення Україні майже 60 млн дол. в рамках ІІ фази Програми «Зменшення тягарю туберкульозу в Україні шляхом зниження епідемії туберкульозу серед уразливих груп».

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це регіональний менеджер Глобального фонду у Східній Європі та Центральній Азії Ніколас Канто повідомив сьогодні на зустрічі з віце-прем’єр-міністром України Костянтином Грищенком.

За словами Н.Канто, рішення прийнято наприкінці березня ц.р.

Також співрозмовники обговорили питання забезпечення ефективної довгострокової співпраці України та Глобального фонду. Віце-прем’єр-міністр високо оцінив роль і допомогу Глобального фонду у боротьбі зі СНІДом та туберкульозом.

«Ми високо цінимо ту роботу, яку здійснює Глобальний фонд. Це дуже важлива допомога нам у боротьбі зі СНІДом та туберкульозом. Ваша допомога відіграє велику роль, в тому числі в тому, що вперше ми спостерігаємо зниження рівня захворюваності на ВІЛ/СНІД в Україні», - зазначив К.Грищенко.

Він поінформував Н.Канто про системні кроки, які були здійсненні урядом останнім часом для боротьби зі СНІДом та туберкульозом в Україні. Одним з них, за словами віце-прем’єра, є прийняття 17 квітня ц.р. Кабінетом міністрів постанови щодо питань ввезення на митну територію України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів Глобального фонду.

Окрім того, віце-прем’єр повідомив про скасування податкового рішення Київської регіональної митниці до МБФ «Міжнародний Альянс ВІЛ/СНІД в Україні» щодо оплати антидемпінгового мита у розмірі 3,3 млн грн.

«Партія шприців, які були ввезені як гуманітарна допомога у 2010 році в рамках виконання проекту Глобального фонду, та розповсюджувалися безкоштовно регіональними громадськими організаціями з метою профілактики інфікування ВІЛ, не оподатковуватиметься. Таким є рішення Державної митної служби України», - підкреслив К.Грищенко.

У свою чергу Н.Канто наголосив, що Україна є головним партнером Глобального фонду у регіоні Східної Європи та Центральної Азії.

«Ми бачимо відчутний прогрес в тому, що держава бере на себе лідерство у боротьбі з такими хворобами, як ВІЛ/СНІД. Водночас, роль держави треба посилювати, тому ми і надалі підтримуватимемо державні органи, які опікуються цими питаннями в Україні», - підкреслив представник Глобального фонду.

Сторони домовилися і надалі продовжувати активний діалог.