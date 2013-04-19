Мармелад - найкорисніші низькокалорійні солодощі

Дієтологами були названі найкорисніші солодощі. Це мармелад. Так, що всім ласунам слід узяти на замітку – в цілях збереження фігури і без шкоди для здоров`я можна вживати мармелад.

Розрізняють три види мармеладу: мармелад, що виготовляється на основі фруктово-ягідного желе, желейний мармелад, основою для якого служать драглеутворювачі, і «змішаний», до складу якого входить і фруктово-ягідне пюре, і драглеутворювачі. Звичайно, рідко в супермаркеті можна знайти фруктово-ягідний мармелад, який не смачний, але і корисний, але радує те, що корисні властивості несе навіть «наповнений» ароматизаторами і фарбниками желейний мармелад.

А зараз небагато про користь мармеладу. У мармеладі не міститься жиру, за рахунок чого ця солодкість низькокалорійна, при цьому містить пектин, що виводить радіонукліди і токсини, нормалізуючий роботу системи травлення, також знижує рівень холестерину в крові. Корисний для організму агар, що також міститься в мармеладі, очищає організм від токсинів.

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