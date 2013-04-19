Українці не можуть жити без соціальних мереж?

Близько половини молодих українців не змогли би прожити без спілкування в соціальних мережах.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Сучасна молодь України», проведеного Інститутом Горшеніна.

Більшість молодих українців (80,2%) вважають, що не змогли б прожити без мобільного телефону. З них 45,5% обрали відповідь «точно ні», а 34,7% - «скоріше ні». При цьому 18,5% опитаних вважають, що могли б прожити без мобільного телефону. З них 11,3% віддали перевагу відповіді «швидше так», 7,2% - «точно так». Важко відповісти на це питання 1,3% респондентів. Більшість української молоді (72,3%) не уявляє свого життя без інтернету. З них 39,5% віддали перевагу відповіді «точно ні», 32,8% - «швидше ні» на це питання. При цьому кожен четвертий опитаний (25,9%) запевняє, що могли б обійтися без інтернету. З них відповідь «швидше так» вибрали 16,1%, «точно так» - 9,8%. Вагалися з відповіддю на питання - 1,8% респондентів. Кожен другий представник української молоді (49,6%) стверджує, що не міг би прожити без спілкування в соціальних мережах. З них 25,4% обрали відповідь «точно ні», 24,2% - «скоріше ні». При цьому 47,0% опитаних вважають, що могли б обійтися без такого спілкування. З них 23,8% вибрали відповідь «скоріше так», а 23,2% - «точно так». Вагалися з відповіддю на це питання 3,4% респондентів.

Більшість молодих українців (70,2%) зазвичай у вільний від роботи та навчання час зустрічаються з друзями. Грають в комп`ютерні ігри, проводять час в інтернеті - 42,6%; гуляють на свіжому повітрі - 36,7%; займаються домашніми справами - 35,8%; слухають музику, радіо - 32,6%; займаються спортом - 30,9 %; відвідують кафе, бари, ресторани - 29,6%; дивляться телевізор - 26,3%; відвідують клуби, дискотеки - 24,6%; ходять у кіно - 19,6%; читають газети, журнали, книги - 18, 6%; підвищують рівень знань за допомогою приватних уроків, самостійних занять - 15,4%; відвідують театри, концерти, виставки - 13,6%; займаються хобі - 11,3%; відвідують церкву, релігійну громаду - 4,1% опитаних . Відповідь «інше» обрали 1,9% опитаних, а 0,5% - запевняють, що у них немає вільного часу. Вагалися з відповіддю на дане питання 0,8% респондентів.

З 1 по 20 березня 2013 року Інститут Горшеніна провів всеукраїнське соціологічне дослідження на тему «Сучасна молодь України». Всього опитано 2000 респондентів у віці від 15 до 21 року в містах з населенням більше 100 тисяч чоловік, розташованих в 24 областях України та АР Крим. Квотами у вибірці були: вік, стать і тип населеного пункту, в якому проживає респондент. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує + / -2,2%.

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