Чим корисна селера

Проведені дослідження показали, що селера найкраще бореться зі старістю. До складу цього овоча входять вітаміни С, К, Е, В1, В2, а також калій, каротин, залізо, натрій, цинк, марганець і фосфор. Всі вітаміни і мінерали в селері збалансовані.

Селера захистить від нервових розладів і стресів. Вона корисна тим, хто хворіє на цукровий діабет, а також людям похилого віку. Овоч виводить зайву воду з організму і покращує водно-сольовий обмін. Ефірна олія, що входить до складу селери, стимулює виділення шлункового соку.

Крім цього, селера допоможе в боротьбі із зайвою вагою. На її перетравлювання йде набагато більше калорій, ніж надходить в організм при її вживанні.

Селера добре поєднується з овочами, грибами, рибою, м’ясом. Сік цього овоча можна змішати з тертими яблуками, зеленню або морквою.