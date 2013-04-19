Перед травневими святами Державна прикордонна служба України нагадує правила перетинання державного кордону дітьми.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, цього року на кордоні вже зупинили більш як 700 малюків. Практика показує, що кількість непропусків різко зростає, коли люди масово їдуть на відпочинок під час травневих та Великодніх свят, а також під час літнього та зимового туристичних сезонів. Особливо прикро, коли через недбальство організаторів доводиться завертати цілі групи, які прямують на оздоровлення чи конкурси за кордон.

Для прикладу, торік в пунктах пропуску через державний кордон не випустили з України майже 5,2 тисячі маленьких українців, хоча ця цифра значно менша ніж у 2007-2008 роках, коли непропуск міг сягати 11 тисяч дітей.

Основними причинами відмов у пропуску й надалі залишаються: відсутність доручень батьків та недійсні документи для закордонних поїздок. Крім того, серед причин є й відсутність документів на право перетинання кордону, відсутність фото в документах батьків, закінчення терміну дії паспорта, технічна несправність документа.

Прикордонники радять консультуватися щодо оформлення документів для перетинання кордону в туристичних фірмах, які надають їм відповідні послуги. Цю інформацію також можна отримати на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України (dpsu.gov.ua) та за телефоном довіри: (044) 527-63-63.

Прикордонники нагадують, що відповідно до чинного законодавства України, неповнолітні громадяни України можуть виїжджати з України за наявності проїзного документа дитини, який видається дітям у віці до 18 років, або якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків. При цьому у паспорти батьків з 5- річного віку дітей вклеюються фотокартки.

Крім того, відповідно до правил перетинання державного кордону громадянами України, виїзд за межі України неповнолітніх громадян України здійснюється:

за нотаріально посвідченою згодою батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі;

без нотаріально посвідченої згоди одного з батьків:

якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та відсутній у пункті пропуску;

якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин України, що не досяг 16-річного віку, або у проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві України за кордоном;

у разі пред`явлення документів або їх нотаріально посвідчених копій:

свідоцтва про смерть другого з батьків;

рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

Є особливості виїзду дітей – громадян України до Російської Федерації: діти – громадяни України до 16 років можуть, перетинати державний кордон за наявності свідоцтва про народження; до Республіки Білорусь: діти – громадяни України можуть перетинати державний кордон за наявності проїзного документа дитини, або за паспортом громадянина України для виїзду за кордон батьків, у який вони вписані.