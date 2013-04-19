Смачні страви - для зміцнення кісток

Мабуть, всі знають, які продукти сприяють зміцненню кісток і тим самим запобігають переломіви – молоко, сир, шпинат. Але цього замало: їх необхідно правильно готувати.

Голубці. Вони традиційно готуються з рисом, також додають туди ароматичні трави і спеції, яловичий фарш, і все це загортають у листя капусти винограду. Оливково–зелене листи містить чимало кальцію, а вимочування їх у знежиреному натуральному йогурті ще більше підвищить зміст цього корисного мінералу. 6 невеликих голубців в соусі з чвертю склянки йогурту соус дасть вашим кісток до 147 мг кальцію – близько 15% норми кальцію, якій потрібно з`їдати в один день.

Крокети з лосося або горбуші – дуже смачний і ситний спосіб отримати більше кальцію. Причому страви з консервованого лосося дадуть вам в 10–20 разів більше кальцію, ніж "нудне" філе. Збийте до вершкового соусі кріп зі знежиреним натуральним йогуртом – і ось вам 315 мг кальцію в двох крокетах.

Манікотті – італійська паста у вигляді трубочок, з якої можна приготувати чудову, смачну і дуже ситну страву. Начинка в манікотті – простий спосіб, щоб додати смаку і необхідного нашим кісткам кальцію. Використовуйте начинку зі знежиреним сиром рікотта з гострим часниковим або томатним соусом. Порція манікотті може містити більше кальцію, ніж склянка молока.

Соте з брокколі або брокколіні – цей зелений овоч на смак трохи кращий, ніж його «старший брат» брокколі. Брокколіні має невеликі квіточки і довгі ніжні стебла, які не потрібно очищати – так ви збережете кальцій у страві. Їх варто готувати на пару недовго, стежачи, щоб овочі не встигли втратити яскравий зелений колір. Швидке приготування їжі допомагає зберегти мінерали і вітаміни.

Вершковий десерт є дуже солодким способом задовольнити потребу в кальції. Шоколад, молоко і яйця, включені в рецепт, – все це сприяє зміцненню кісток. Якщо ви хочете зробити шоколадний мус, не переобтяжений за калорпиям, без жирів і холестерину – спробуйте знежирені версії інгредієнтів.