Як правильно підготуватися до зачаття?

Правильніше за все почати цей процес з самого дитинства, щоб до того моменту, коли запланована вагітність організм був здоровий.

Як не дивно, але це так. Жінка носить в собі з народження всі яйцеклітини і вражаючі фактори на них діють безперервно. Чоловікам дещо простіше, нова генерація сперматозоїдів визріває в середньому за 72 дні, але вони теж можуть піддаватися негативним впливам.

В останні роки все більше і більше сімейних пар не можуть мати здорове потомство або з цим виникають великі складнощі саме внаслідок загального свого негативного стану здоров’я (хоча б куріння з ранніх років), хронічних інфекцій або наслідків перенесених захворювань. І часто допомогти таким людям нічим вже не можна або доводиться докладати багато зусиль і коштів для, здавалося б, такого природного процесу.

Ось із цього і основні напрямки підготовки:

•Загальний рівень здоров’я (не пити, не курити, не вживати наркотики, займатися спортом, звичайний медичний огляд).

•Обстеження на наявність, краще звичайно, відсутність інфекцій (ВІЛ, сифіліс, урогенітальні інфекції, гепатит).

•При виконанні перших двох пунктів 99% ймовірності за те, що вагітність і пологи пройдуть нормально.

•Якщо щось не так, або проблеми з зачаттям, слід звернутися до гінеколога і спільними зусиллями знайти причину, яка заважає.

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